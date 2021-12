Písek začal využívat na vytápění kotel na biomasu, ročně ušetří desítky milionů korun

Písek začal využívat na vytápění ekologický kotel na biomasu. Náklady na jeho výstavbu činily téměř 104 milionů korun. Písek tak mohl vyřadit jeden ze dvou uhelných kotlů. Nový kotel na biomasu má tepelný výkon 10 MW.

„Kotel je vybavený novým elektroodlučovačem pro čištění spalin, díky konstrukci jsou hodnoty emisí plynných znečišťujících látek v dolní polovině svého emisního limitu,“ uvedla ředitelka písecká teplárny Andrea Žáková.

Předpokládá, že se v zimě při maximálním zatížení denně spotřebuje osm kamiónů štěpky. Palivo bude pocházet především z městských lesů. Písek počítá s tím, že kotel na biomasu bude během hlavní topné sezony jedním ze dvou základních zdrojů tepla. Žáková dodala, že díky novému biomasovému kotli teplárna ušetří ročně desítky miliónů korun na emisních povolenkách, které okamžitě investuje zpátky do modernizace společnosti.

„Letos se cena emisních povolenek dramaticky zvýšila a dosahuje úrovně 60 euro na tunu, provozovatelé tepelných zdrojů, kteří do systému spadají, tento nárůst budou muset promítnout do cen pro své odběratele. Kdybychom nepostavili kotel na biomasu, došlo by jen kvůli povolenkám k nárůstu ceny tepla o těžko uvěřitelných více než 300 korun na gigajoule,“ uvedla Žáková.

Písecká Teplárna od ledna zvýší cenu tepla o 17 procent. Odběratelé po zdražení zaplatí za gigajoule 722,4 korun bez daně.

Teplárna na nový kotel získala evropskou dotaci, která pokryla 60 procent nákladů. „Tato investice nám umožnila odstavit jeden ze dvou uhelných kotlů, s jejichž pomocí byly dominantně kryty potřeby tepla města,“ řekla Žáková.